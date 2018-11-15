ملخص مباراة بلجيكا وآيسلندا 2-0 دوري الأمم الأوروبية

باتشواي (يسار) يقود بلجيكا للفوز

تغلب منتخب بلجيكا على ضيفه الآيسلندي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 63 إثر تمريرة من توماس مونييه إلى ميتشي باتشواي.

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وفي الدقيقة 81، ارتكب الحارس هانيس هالدورسون خطأ فادحاً ليهدي باتشواي مجدداً الهدف الثاني.

بهذا، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط، وبات بحاجة للتعادل فقط مع نظيره السويسري (6 نقاط) في لقاء الثامن عشر من الشهر الجاري، بينما ضمن منتخب آيسلندا هبوطه إلى التصنيف الثاني بعدما بقي بلا نقاط.