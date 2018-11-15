ملخص مباراة بلجيكا وآيسلندا 2-0 دوري الأمم الأوروبية
باتشواي (يسار) يقود بلجيكا للفوز
تغلب منتخب بلجيكا على ضيفه الآيسلندي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
جاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 63 إثر تمريرة من توماس مونييه إلى ميتشي باتشواي.
أهداف مباراة كرواتيا وإسبانيا 3-2 دوري الأمم الأوروبية
برشلونة يتطلع للحصول على 78 مليون يورو من بيع آلكاسير وباولينيو
مودريتش: ريال مدريد لا يعرف المستحيل
ميسي يسعى لتخطي رقم بيليه التاريخي
ديبالا يرد على شائعات انتقاله لمانشستر يونايتد
وفي الدقيقة 81، ارتكب الحارس هانيس هالدورسون خطأ فادحاً ليهدي باتشواي مجدداً الهدف الثاني.
بهذا، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط، وبات بحاجة للتعادل فقط مع نظيره السويسري (6 نقاط) في لقاء الثامن عشر من الشهر الجاري، بينما ضمن منتخب آيسلندا هبوطه إلى التصنيف الثاني بعدما بقي بلا نقاط.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- فوز ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2008، إنتصارات لتونس والجزائر والكاميرون ونيجيريا والسنغال في التصفيات الأفريقية
- فوز كرواتيا على إسرائيل وتعادل ألمانيا وخسارة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2008، البحرين وأوزبكستان تكملان عقد المنتخبات ال 16 لنهائي كأس آسيا 2007
- مانشستر يونايتد يفوز على برشلونة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا،وإختيار بيرون سكوت مدرب نيو أورليانز أفضل مدرب في دوري NBA
- رياضة عالمية: معركة عربية بين تونس والمغرب في نهاية كأس الأمم الأفريقية، وسقوط مفاجىء للشياطين الحمر
- ألمانيا تنتزع صدارة الميداليات في الألعاب الأولمبية الشتوية،والشرق يفوز على الغرب في مباراة All Star في ال NBA