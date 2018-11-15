مودريتش: ريال مدريد لا يعرف المستحيل

لوكا مودريتش

أبدى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، سعادته البالغة وفخره الشديد بإنهاء هيمنة وسيطرة النجمين الكبيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على حصد جائزة أفضل لاعب في غالبية الاستفتاءات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي حوار حصري لموقع "جول" العالمي الذي منحه جائزة أفضل لاعب في العالم من بين 50 نجماً اختارهم الموقع ليكونوا الأفضل هذا العام، اعترف صاحب الـ 33 عاماً بأن عام 2018 هو أفضل الأعوام في مسيرته، إذ حقق خلاله لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ووصل بمنتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا، كما حقق على المستوى الفردي لقب أفضل لاعب في كأس العالم، وأفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واستفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال مودريتش في حواره: "سعادتي بالغة بالحصول على هذه الجائزة، أشكر كل من صوت لمصلحتي، شرف كبير لي أن أكون الفائز بعد النجمين الكبيرين رونالدو وميسي اللذين احتكراها خلال السنوات العشر الأخيرة".

ورداً على سؤال بشأن الحالة السيئة التي بدأ بها ريال الموسم الحالي، قال الكرواتي: "كانت فترة عصيبة وحرجة، لكن المدرب الجديد سانتياغو سولاري نجح في إصلاح الوضع وفزنا معه بأربع مباريات متتالية".

وأضاف قائلاً: "ما نسعى إليه الآن ونريده بشدة هو مواصلة العمل الجاد، لكي نعود إلى المنافسة القوية على الساحتين الإسبانية والأوروبية، وحتى يمكننا مواجهة كل التحديات التي تنتظرنا في المباريات القادمة.

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"اعتاد ريال مدريد على حصد البطولات كل موسم، أتمنى أن نواصل ذلك هذا الموسم بتحسين لعبنا وتطوير أدائنا، يكفيني أننا قادرون على تحقيق ذلك مع سولاري، حتى نمحو تماماً الصورة السيئة التي ظهرنا بها بداية الموسم".

وأكد مودريتش أن النادي الملكي سيبذل ما في وسعه للاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، بعد أن فاز به ثلاث مرات متتالية، وأربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وعندما سأله المراسل: "هل هذا ممكن؟ أجاب :ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، خاصة بالنسبة لريال مدريد، لأن ما فعلناه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة لم يكن أحد يتخيل حدوثه، فلماذا لا يكون بمقدورنا الفوز باللقب الرابع على التوالي!! تأكد أننا سنسعى بكل قوة لتحقيق ذلك".

وحذر مودريتش فريقه وزملاءه من آفة الغرور والتعالي على الفرق الأخرى، بقوله: "علينا أن نكون متواضعين، وأن نعمل بقوة، وأن نحترم كل الأندية الأخرى، لأننا سنواجه منافسين كباراً، يطمحون بدورهم لتحقيق الهدف نفسه، وهذا ما يجعل الفوز بالكأس الأوروبي يزداد صعوبة موسماً تلو الآخر".

واختتم مودريتش الحوار بقوله: "مع ريال مدريد ليس هناك مستحيل، أثبتنا ذلك مرات عديدة، وهو ما حققته مع المنتخب في كأس العالم، صعدنا للمباراة النهائية رغم أننا لم نكن من بين المرشحين للوصول إلى النهائي، الأمر الذي يثبت صحة وجهة نظري من أن الكرة لا تعرف المستحيل".

يذكر، أن موقع "جول" يمنح 50 جائزة سنوية، لأفضل 50 لاعباً في العالم كل عام، ويشارك في التصويت رؤساء تحرير الموقع، ومراسلوه في مختلف أنحاء العالم.