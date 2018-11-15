برشلونة يتطلع للحصول على 78 مليون يورو من بيع آلكاسير وباولينيو

باولينيو

قال تقرير صحفي اليوم الخميس أن برشلونة يستعد لبيع الثنائي المعار باكو آلكاسير وباولينيو خلال الفترة المقبلة، لإنعاش خزينته.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن البارسا يرغب في حسم مصير آلكاسير، الذي رحل معاراً قبل بداية الموسم إلى بوروسيا دورتموند، بالإضافة لباولينيو المعار إلى غوانغجو إيفرغراندي.

وتدرس إدارة برشلونة الاتفاق مع دورتموند، على إنهاء صفقة الدولي الإسباني خلال الفترة الحالية، حيث يتضمن عقده مع النادي الألماني بنداً بأحقية الشراء مقابل 23 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كمتغيرات.

وعلى الرغم من أن عقد آلكاسير مع البارسا يمتد حتى عام 2021، إلا أن متصدر البوندسليغا واثق من رغبة المهاجم في استكمال مشواره في ألمانيا.

مودريتش: ريال مدريد لا يعرف المستحيل

ميسي يسعى لتخطي رقم بيليه التاريخي

ديبالا يرد على شائعات انتقاله لمانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ يتراجع عن فكرة شراء خاميس

يويفا يستعد لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

بدوره، يرغب البلاوغرانا في إنهاء الاتفاق مع أسود فيستفاليا والحصول على قيمة الصفقة قبل الموعد المتفق عليه في يونيو المقبل، كما سيتضمن العقد الجديد بنداً يسمح لبرشلونة بالحصول على نسبة في حالة بيع آلكاسير لفريق آخر مستقبلاً.

كما أشارت إلى أن غوانغجو أبلغ إدارة برشلونة بالفعل برغبته في تفعيل بند الشراء في عقد باولينيو، والمقدر بـ 50 مليون يورو.

واتفق الطرفان على وضع بند إلزامية الشراء في عقد الإعارة بينهما الذي أبرم الصيف الماضي، ولكن لم يتم ذكر هذا البند عند الإعلان الرسمي عن الصفقة.