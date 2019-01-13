أهداف مباراة أوزبكستان وتركمنستان 4-0 كأس آسيا 2019
أوزبكستان تتأهل إلى الدور الثاني
سحق منتخب أوزبكستان نظيره التركمنستاني برباعيةٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب مكتوم بن راشد لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2019.
جاءت الأهداف عن طريق جافوخير سيديكوف (17)، وإلدور شومورودوف (هدفان في الدقيقتين 24 و 42)، وجلال الدين مشاريبوف (40).
ملخص مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي
ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي 1-0 الدوري الإسباني
ملخص مباراة اليابان وعُمان 1-0 كأس آسيا 2019
أهداف مباراة قطر وكوريا الشمالية 6-0 كأس آسيا 2019
كلوب: ليفربول يريد الفوز بكل مباراة
ورفع منتخب أوزبكستان رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة منتخب اليابان صاحب الرصيد نفسه من النقاط.
أما منتخب تركمنستان، فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12