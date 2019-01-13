أهداف مباراة أوزبكستان وتركمنستان 4-0 كأس آسيا 2019

أوزبكستان تتأهل إلى الدور الثاني

سحق منتخب أوزبكستان نظيره التركمنستاني برباعيةٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب مكتوم بن راشد لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2019.

جاءت الأهداف عن طريق جافوخير سيديكوف (17)، وإلدور شومورودوف (هدفان في الدقيقتين 24 و 42)، وجلال الدين مشاريبوف (40).

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ورفع منتخب أوزبكستان رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة منتخب اليابان صاحب الرصيد نفسه من النقاط.

أما منتخب تركمنستان، فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.