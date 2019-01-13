ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي 1-0 الدوري الإسباني

أنتوان غريزمان

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ضيفه ليفانتي بهدف دون رد ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف عن طريق أنتوان غريزمان في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

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ورفع أتلتيكو رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب والمتصدر، والذي يستضيف آيبار اليوم أيضاً.