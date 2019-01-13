أهداف مباراة قطر وكوريا الشمالية 6-0 كأس آسيا 2019

منتخب قطر يحقق فوزاً ساحقاً

سحق المنتخب القطري اليوم الأحد نظيره الكوري الشمالي بنتيجة (6-0) ليضمن التأهل إلى الدور المقبل من كأس آسيا الـ 17 المقامة في الإمارات قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أحرز الأهداف المنتخب القطري في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات المجموعة الخامسة من البطولة المعز علي سوبر (هاتريك) في الدقيقة 9 و11 و55 و60، بوعلام خوخي (43)، وعبد الكريم حسين (68).

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بهذه النتيجة، ضمن منتخبا السعودية وقطر التأهل إلى الدور المقبل من البطولة بحصولهما على ست نقاط لكل منهما وبغض النظر عن ما ستسفر عنه مواجهات الجولة الأخيرة.