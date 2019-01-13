ملخص مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي

راشفورد يحتفل بهدفه

واصل مانشستر يونايتد مسيرته الواثقة تحت إشراف مدربه الجديد أولي غونار سولشاير وحقق فوزاً ثميناً بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الانتصار عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 48 نقطة في المركز الثالث.