كلوب: ليفربول يريد الفوز بكل مباراة

يورغن كلوب

أعرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على برايتون بنتيجة 1-0، أمس السبت، ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة، لكننا قدمنا أداءً رائعاً، والجميع يعلم مدى صعوبة الذهاب إلى برايتون.

"يجب أن تكون مبدعاً أمام فريق جيد ومنظم مثل برايتون، كان الأداء ناضجاً من اللاعبين، أنا معجب حقاً بما قدموه وأسعى للحفاظ عليه، تعلمنا من الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني".

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وأردف: "علينا أن نفوز في كل مباراة، نحن ليفربول ولا نقبل بالتعادل، لكن علينا العمل خطوة بخطوة".

يذكر أن هدف الفوز جاء من ركلة جزاء نجح النجم محمد صلاح في ترجمتها ليقفز إلى صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدفاً وبالتساوي مع غريميه هاري كاين (توتنهام)، وبيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال).