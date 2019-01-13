ملخص مباراة اليابان وعُمان 1-0 كأس آسيا 2019

فاز منتخب اليابان على نظيره العُماني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، لبطولة كأس آسيا 2019.

أحرز هدف اليابان جينكي هاراغوتشي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

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بهذا الانتصار، تأهل منتخب اليابان لدور الـ 16، فيما بقي المنتخب العُماني في المركز الأخير بدون نقاط.