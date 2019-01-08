رسمياً: رونار يفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2018

هيرفي رونار

فاز الفرنسي هيرفي رونار بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2018، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق رونار على كل من السنغالي ألييو سيسيه مدرب السنغال، والتونسي معين الشعباني مدرب الترجي.

وقاد سيسيه ورونار المنتخبين السنغالي والمغربي، للعودة لكأس العالم، حيث غاب أسود التيرانغا عن كأس العالم منذ 16 عاماً، وكذلك المغرب منذ 20 عاماً.

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في حين نجح الشعباني في قيادة الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ النادي التونسي الذي يحتفل بمئويته.

وحصد رونار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2012 مع منتخب زامبيا، و2015 مع كوت ديفوار حين حقق لقب كأس الأمم الإفريقية مع المنتخبين.

وأصبح رونار الأكثر تتويجاً باللقب، متفوقاً على مواطنه الراحل برونو ميتسو الذي حقق الجائزة مرتين عامي 2001 و2002.

ونجح رونار في قيادة المغرب للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر في يونيو المقبل.