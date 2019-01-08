ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي 1-0 كأس الرابطة الإنجليزية
ديلي آلي (يمين) يهنىء كاين بهدفه
فاز توتنهام على ضيفه تشيلسي بهدفٍ دون رد على ملعب ويمبلي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وجاء الهدف الوحيد عن طريق هاري كاين في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.
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