رسمياً: صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

صلاح (وسط) بعد استلامه الجائزة من جورج وياه (يمين) ورئيس كاف أحمد أحمد

ظفر المصري محمد صلاح جناح ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وكان المصري قد حقق جائزة العام الماضي المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعدما تفوق على الثنائي ذاته.

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ويعد الإيفواري يايا توريه الأكثر تتويجاً بالجائزة برصيد 4 مرات متتالية.

كما يعد صلاح ثاني لاعب مصري يحقق الجائزة، والأكثر تتويجاً بها، بعد محمود الخطيب الذي حصدها عام 1983، لكنها كانت تقدم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وعادلت مصر كلاً من ليبيريا والجزائر برصيد 3 ألقاب، لتأتي خلف الكاميرون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والمغرب.