أهداف مباراة إيران واليمن 5-0 كأس آسيا 2019

منتخب إيران

أفسد منتخب إيران الظهور الأول لنظيره اليمني في كأس آسيا، بعدما اكتسحه بنتيجة 5-0 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بتقدم إيران بثلاثة أهداف عن طريق مهدي تاريمي (هدفان في الدقيقتين 12 و 25)، وآشكان ديجاكاه (23).

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وفي الشوط الثاني، أحرز سيردار آزمون الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يختتم سامان قدوس التسجيل في الدقيقة 79.

ورفع منتخب إيران بالتالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما بقي رصيد منتخب اليمن خالياً من النقاط في المركز الأخير.