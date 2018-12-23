تقنية حكم الفيديو المساعد تقلل عدد ركلات الجزاء في الدوري الإيطالي

تقنية حكم الفيديو المساعد

يظن البعض أن تقنية حكم الفيديو المساعد، واستخدامها في الدوري الإيطالي، سيعمل على زيادة احتساب ركلات الجزاء.

لكن على عكس التوقعات، فإن عدد ركلات الجزاء المحتسبة في السيري آ الموسم الحالي أقل بـ 25 ركلة مقارنة بالموسم الماضي.

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وعلى الرغم من تطبيق التقنية الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، إلا أنها الحكام أصبحوا أكثر كفاءة بفضلها هذا الموسم.

وبعد مرور 17 مرحلة من البطولة، تم احتساب 70 ركلة جزاء الموسم الماضي، مقابل 45 ركلة الموسم الجاري.

ويعد ساسوولو وإيمبولي الأكثر استفادة من ركلات الجزاء بالحصول على 4 ركلات لكلٍ منهما، وخلفهما يوفنتوس وإنتر وفيورنتينا وكييفو وفروزينوني وسامبدوريا وجنوى وتورينو في المركز الثاني بـ 3 ركلات لكلٍ منهم.