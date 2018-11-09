أهداف مباراة الترجي والأهلي 3-0 إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الترجي يقلب الطاولة على الأهلي ويحقق فوزاً مستحقاً بثلاثيةٍ نظيفة

سحق الترجي التونسي ضيفه الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في رادس ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، مع أنه خسر ذهاب بثلاثة أهداف لهدف (مجموع المباراتان 4-3).

جاء أول أهداف اللقاء عن طريق سعد بقير في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول بعد جملة مع طه ياسين الخنيسي.

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واستطاع بقير أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54 إثر عرضية من الجهة اليمنى نفذها سامح الدربالي.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لتسديدة خطيرة من أنيس البدري في الدقيقة 80 من زمن المباراة، إلا أن اللاعب نفسه سجل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من زمن المباراة مستغلاً سوء التغطية الدفاعي.