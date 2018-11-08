شكرينيار يؤكد سعادته في إنتر

ميلان شكرينيار

تحدث المدافع ميلان شكرينيار عن إمكانية رحيله عن صفوف إنتر وعدم تفكيره في قيمة الرحيل المحددة من صفوف النيراتزوري.

ويواصل المدافع الشاب، تقديم أداء قوي مع النيراتزوري في موسمه الثاني على التوالي، حيث أكد مدربه لوتشيانو سباليتي، أن قيمة انتقال مدافعه لن تقل عن 100 مليون يورو.

ويعد فيرجيل فان دايك فان دايك أغلى مدافع في العالم بانتقاله من صفوف ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو.

وتحدث المدافع الشاب لقناة إنتر عن تصريحات مدربه: "لا أعرف ما إذا كان يمزح أم لا، حسب ما قلت سابقاً أنا لا أفكر في قيمة الرحيل، أركز في عملي وأنا أقدم أفضل ما لدي.

"نحن نلعب كل 3 أيام، لذلك لا يوجد وقت لمناقشة تجديد عقدي، سنتحدث في جميع الأمور عندما تهدأ الأمور قليلاً، وليس هنا قلق من هذا الأمر".

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وواصل عن سعادته باللعب لإنتر: "أحب عن أقدم أداء جيد، واستمع لجماهير الفريق في سان سيرو يهتفون باسمي، هذا يحرك مشاعري".

واختتم عن قوة دفاع الفريق مع تواجد ستيفان دي فراي: "منذ اليوم الأول في التدريبات مع بداية الموسم، تشاركنا الغرفة، كما أنه يقدم أداء جيداً جداً عندما يشارك إلى جانب جواو ميراندا".

وانضم الدولي السلوفاكي إلى إنتر من سامبدوريا مقابل 23 مليون يورو في بداية الموسم الماضي، ليساهم في عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 أعوام.