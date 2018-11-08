فينغر: لم يفاوضني أحد من ريال مدريد

آرسين فينغر

نفى آرسين فينغر مدرب آرسنال التاريخي وجود أي مفاوضات بينه وبين ريال مدريد لتولي تدريبه، مؤكداً أنه سيتخذ قراره حيال العودة للتدريب في يناير المقبل.

وقال الفرنسي في تصريحات لشبكة "beIN" القطرية: "لم أتخذ أي قرارات بشأن مستقبلي بعد.

"لا أعرف ما إذا كنت سأعود مباشرةً للتدريب أو لا".

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وعن ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد، رد فينغر قائلاً: "حتى أكون صريحاً، لم يفاوضني ريال مدريد، لذلك لم أكن مضطراً لرفض أي عرض من طرفهم.

"أحاول العثور على حل لكل مشكلة أواجهها، وفي الوقت الحالي ليس لدي أي مشكلة، سأقرر ما سأفعله في يناير".

ويقود سانتياغو سولاري ريال مدريد بشكل مؤقت عقب إقالة يولين لوبيتيغي إثر خسارته الكارثية للكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 1-5.