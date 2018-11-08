روني يمثل إنجلترا للمرة الأخيرة أمام الولايات المتحدة

واين روني

استدعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي النجم المخضرم واين روني في قائمة ضمت 28 لاعبا استعداداً لمواجهة منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وكرواتيا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأميركي في مباراة ودية الخميس المقبل، ثم يواجه المنتخب الكرواتي بعدها بثلاثة أيام في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا.

وسيظهر واين روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفاً، في مباراته الدولية رقم 120 أمام المنتخب الأميركي.

وأثار إدراج "الفتى الذهبي" في قائمة الأسود الثلاثة الكثير من الانتقادات، لكن ساوثغيت قال أن مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق يستحق توديعاً مناسباً.

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وقال المدير الفني: "كانت هناك مفاوضات مستمرة منذ اعتزال روني، بشأن تكريمه وتكريم مسيرته مع المنتخب.

"لدينا فرصة من خلال المباراة التي ستقام في ويمبلي لتكريمه، ما زلت قادراً على النظر إلى المستقبل مع الفريق الذي اخترناه، لكننا تحدثنا كثيراً عن تاريخ القميص.

"جلبنا العديد من اللاعبين السابقين للحديث وتقديم القمصان، أعتقد أن اللاعبين يقدرون إسهامات روني وأنه يستحق أفضل خروج ممكن".