رياضيون أعلنوا إفلاسهم وفقدوا الملايين

رونالدينيو

أصدرت محكمة برازيلية، قراراً تجاه نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق رونالدينيو، قررت فيه منع الفائز مع بلاده بكأس العالم وشقيقه روبيرتو من السفر بسبب أزمات مالية يعانيها، إثر ديون مستحقّة على كل منهما، وتغريمه 2 مليوني دولار كعقوبة تشييد مصنع ومنصة صيد أسماك بشكل غير قانوني.

وجاء قرار المنع من السفر، بعدما كشفت الحكومة عن وجود 7 دولارات فقط في الحساب المصرفي لرونالدينيو، وتالياً لن يصبح قادراً على سداد المستحقات المالية عليه.

كل ذلك رغم أن رونالدينيو صاحب الـ 38 عاماً يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم على مدار تاريخها، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، وسبق له التتويج بكأس العالم مع منتخب البرازيل وحقق إنجازات عدة مع برشلونة، أبرزها حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن رونالدينيو الرياضي الأول في العالم، الذي يعاني الإفلاس رغم الملايين التي حصدها خلال مسيرته الرياضية، حيث تضم القائمة لاعب الغولف جون دالي، الذي فاز ببطولة PGA عام 1991 وبطولة بريطانيا المفتوحة عام 1995، وحصد ثروة هائلة، إلا أنه تعرض لمشكلات عدة مع الضرائب انتهت بإفلاسه بعدما وصلت خسائره بسبب القمار إلى 90 مليون دولار.

- كما تضم القائمة لاعب التنس الألماني الشهير بوريس بيكر، الذي تراكمت الديون عليه منذ عام 2015، وأعلنت محكمة في لندن في عام 2017 إفلاسه بسبب عجزه عن سداد ديونه التي وصلت إلى 6 ملايين أورو، بالإضافة إلى التهرب من الضرائب بين عامي 1991 و1993.

- ومع أن لاعب السلة الأميركي الشهير ألين آيفرسين، حصد أكثر من 150 مليون دولار خلال مسيرته، لكنه دخل في عدد من المشاريع الفاشلة بعد الاعتزال، وتسببت في وقوعه بمشكلات مالية كبيرة، وهو ما تكرر مع دينيس رودمان لاعب كرة السلة الأميركية، الذي دخل في مشكلات مادية بعد اعتزاله.

- يعد إيفاندر هوليفيلد أحد أبرز الملاكمين في التاريخ، ويشتهر بعضته الشهيرة لأذن مايك تايسون، وجنى الكثير من الأموال خلال مسيرته الاحترافية وصلت إلى 560 مليون دولار، إلا أنه انتهى به الحال إلى عدم القدرة على دفع فاتورة الكهرباء في قصره الذي تبلغ مساحته 5400 قدم مربع مع 109 غرف و17 حماماً وثلاثة مطابخ وصالة بولينغ، ليغادر هذا القصر، وأُجبر على بيعه في مزاد، واضطر بعد ذلك إلى بيع كل الأوسمة التي حصل عليها في عالم الملاكمة.

قطر تنافس الصين على استضافة كأس السوبر الإسباني

روني يمثل إنجلترا للمرة الأخيرة أمام الولايات المتحدة

إنريكي يعيد آلبا إلى منتخب إسبانيا

جارديم آخر المرشحين لتدريب ريال مدريد

سيبايوس: وصل ريال مدريد إلى القاع مع لوبيتيغي



- الملاكم الشهير مايك تايسون، بطل العالم في الوزن الثقيل، عانى الإفلاس بعدما حصد 400 مليون دولار أميركي خلال مسيرته في عالم الملاكمة، ويعد أصغر بطل عالم للملاكمة، وتم إعلان إفلاسه في 2003 بديون وصلت إلى 23 مليون دولار.



قائمة الرياضيين المفلسين تضم آرانتشا سانشيز، وهي من أشهر لاعبات التنس في التاريخ، حيث فازت بـ 14 بطولة غراند سلام، كما حصلت على ميداليتين فضيتين وبرونزيتين في الأولمبياد، واتهمت والدها بتبديد كل الأموال والأرباح التي حصلت عليها من مسيرتها في عالم التنس، لتدخل في دوامة المشكلات المادية.

- تضم القائمة كذلك ديفيد جيمس حارس مرمى المنتخب الإنجليزي منذ عام 1997 حتى عام 2010، والذي لعب في صفوف عدد من الأندية الشهيرة وأبرزها ليفربول ومانشستر سيتي، حيث أهدر ثروته وأنفق ما يزيد على 20 مليون جنيه استرليني على الرواتب، حتى باع كل شيء يملكه من الميداليات التي حصل عليها في مشواره وبيته وكتبه أيضاً.

وتضم قائمة المفلسين جورج بيست لاعب منتخب آيرلندا الجنوبية السابق، الذي فقد ثروة تقترب من 60 مليون جنيه على الخمر والنساء والسيارات، والكاميروني إيرك جيمبا جيمبا لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي تعاقد معه أليكس فيرغسون للعام 2003، لكنه فشل في تقديم مستوى جيد مع الفريق حيث شارك في 20 مباراة فقط خلال موسمين، ثم أعلن إفلاسه بعد تعاقده مع الريد ديفلز بأربعة أعوام فقط.



النيجيري سيليستين بابايارو مدافع تشيلسي السابق، تعرّض للإفلاس عام 2001 حين أهدر 25 ألف جنيه تقريباً أسبوعيا، بعدما شارك في 132 مباراة مع النادي اللندني منذ عام 1997 حتى عام 2005، واعتزل اللعب عام 2008.

تضم القائمة لاعباً عربياً هو السعودي عبد الله سليمان، وأحد المشاركين مع الأخضر بكأس العالم عامي 1998 و2002، حيث راح ضحية كفالته لأحد الأصدقاء في أقساط شهرية لم يلتزم بها الصديق، فحكمت المحكمة بحبسه عن صديقه في ظل عدم قدرته على الوفاء بالتزام الأقساط.