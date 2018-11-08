قطر تنافس الصين على استضافة كأس السوبر الإسباني
نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أمس تقريراً أشارت فيه إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تلقى في الآونة الأخيرة عدة عروض من أجل تنظيم كأس السوبر الإسباني خارج إسبانيا بعد النجاح الكبير الذي شهدته المواجهة في المباراة في مدينة طنجة المغربية بداية الموسم بين برشلونة وإشبيلية.
وقالت الصحيفة أن هنالك تنافساً كبيراً بين ثلاث دول هي قطر والولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقدمت كل دولة عروضاً مميزة للاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل نقل مباراة العام القادم إليها.
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وأضافت الصحيفة أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني قال أن أفضل عرضين مقدمين جاءا من الصين وقطر، وأنه من المحتمل وبنسبة كبيرة نقل كأس السوبر إلى الدوحة.
وأضافت الصحيفة أن ما يشجع الاتحاد الإسباني على دراسة العرض هو أن الدوحة مقبلة على تنظيم كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط، كما أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو هو الآخر يساند ويدعم فكرة نقل السوبر الإسباني للدوحة في إطار الترويج لمونديال 2022.
وأكدت آس أن الدوحة تمتلك الحظ الأوفر لتنظيم المباراة، لأن العرض الاقتصادي جيد ولأن FIFA يشجع الاتحادات المرتبطة به على التعاون للترويج لكأس العالم 2022.
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