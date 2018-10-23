أهداف مباراة الترجي وبريميرو دي أوغوستو 4-2 دوري أبطال إفريقيا

من مباراة الفريقين

نجح الترجي التونسي في قلب الطاولة على حساب بريميرو دي أوغوستو (أول أغسطس) الآنغولي، ليحقق الفوز عليه بأربعة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رادس ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويبلغ النهائي.

بدأ الترجي اللقاء بقوة وضغط من أجل تسجيل هدف التقدم، وحصل على ركنيتين في أول خمس دقائق.

وعكس المجريات، خطف الضيوف هدفاً عن طريق جيرالدو، لتتعقد مهمة فريق باب سويقة، وذلك في الدقيقة الثامنة.

وبعد ربع ساعة، حصل الترجي على ركلة جزاء تقدم لها يوسف البلايلي ليدرك التعادل ويعيد الآمال للجماهير المتواجدة في ملعب رادس.

وبعد أقل من عشر دقائق، سجل محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي لتشتعل المدرجات فرحاً بهدف التقدم.

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة من الفريقين، لتنتقل الإثارة إلى مدرجات المباراة التي لم تهدأ طيلة مجرياته.

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ونجح حارس الفريق الآنغولي في الحفاظ على مرماه في الدقيقة 52 وأنهى هجمة خطيرة للترجي بعد عرضية من غيلان الشعلالي وتصويبة البلايلي.

وبخطأ قاتل، تسبب رامي الجريدي في الهدف الثاني للضيوف بعد فشله في التصدي لركلة حرة في الدقيقة 65.

وبعد سبع دقائق، سجل هيثم الجويتي الهدف الثالث لأصحاب الأرض، بعد هجمة مرتدة رائعة وتمريرة سحرية من الشعلالي.

واشتعلت المباراة في الدقائق المتبقية، حينما أدرك الضيوف التعادل من ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، لكن الحكم ألغى الهدف باحتساب ركلة حرة للترجي.



وفي آخر خمس دقائق، وبكرة طولية ثم لمسة سحرية وصلت إلى المهاجم البديل أنيس البدري، الذي أطلق رصاصة الرحمة وحسم التأهل للترجي بهدف رابع.