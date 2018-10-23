رسمياً: الفحوصات تؤكد إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

منتخب الإمارات والهلال يخسران خدمات عموري

تأكدت إصابة عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب وسط الهلال بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه رسمياً مع الزعيم.

وانضم الدولي الإماراتي إلى صفوف الموج الأزرق في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر قادماً من العين ولمدة موسم واحد.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نتيجة فحص الأشعة حيث نشر: "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبد الرحمن عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

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بهذا تنتهي مشاركات عموري رسمياً مع الزعيم، حيث لن يقل مدة غيابه عن ستة أشهر، كما أنه سيغيب عن المشاركة مع منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019، الذي تستضيفه بلاده في يناير المقبل.

وكان عبد الرحمن قد أصيب خلال مواجهة الهلال السبت الماضي والشباب ضمن المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وخرج محمولاً في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وشارك عموري بقميص الهلال في ست مباريات، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع مثله، وتوج معه بطلاً لكأس السوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.