فالفيردي: لا يمكن تعويض غياب ميسي بلاعب واحد

ميسي لا غنى عنه بالنسبة لبرشلونة

يرى إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه من الصعب تعويض ليونيل ميسي بلاعب واحد خلال إصابته.

وتعرض هداف البارسا التاريخي لإصابة في ذراعه السبت الماضي أمام إشبيلية، ليتقرر غيابه لمدة تصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

وسيحرم غياب النجم الأرجنتيني برشلونة من خدماته أمام إنتر غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وأمام ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني الأحد القادم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر:"غيابه سيؤثر علينا بالطبع، لكن ذلك يشكل تحدياً جديداً لنا، لنرى هل يمكن أن نفوز بدونه أم لا.

"قد نقوم بتغيير خطة اللعب وليس الأسلوب، أمامنا العديد من الخيارات، لكني لن أقدم أية تلميحات للوتشيانو سباليتي تجعله يقرأ ما سنقوم به.

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"لاعب واحد لا يمكنه تعويض ميسي، الأمر يعتمد على اللعب بشكل جماعي".

وأما عن موعد عودة "ليو"، قال فالفيردي: "قال الأطباء لنا 3 أسابيع، نتمنى أن يتم تخفيض المدة، لكني لا أتوقع ذلك لأنها ليست مشكلة عضلية".

وعن حظوظ برشلونة في التأهل لدور الـ 16: "لدينا الآن 6 نقاط مثل إنتر وسنلعب على أرضنا، لذلك نريد الاستفادة من ذلك والفوز بهذه المباراة الهامة.

"سنواجه إنتر وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، فاز بسبع مباريات على التوالي وهذا سبب كافٍ يدفعنا للحذر".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن إنتر، بينما لم يجمع توتنهام وآيندهوفن أي نقاط حتى الآن.