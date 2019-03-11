رسمياً: فان خال يعتزل التدريب

لويس فان خال

أعلن الهولندي المخضرم لويس فان خال اعتزاله التدريب بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة بالألقاب والتتويجات.

وكان فان خال قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد عام 2016، في إقالة تعد النقطة الأكثر سواداً في مسيرته الناجحة بالنظر إلى التقييم الكلي.

وأعلن فان خال اليوم الاثنين رسمياً أنه سيضع حدا لمسيرته التدريبية، كما اعتذر للأندية التي تفاوضت معه مؤخراً لتولي مسؤوليتها الموسم المقبل.

وقال الهولندي: "حان اليوم وقت نهاية مسيرتي كمدرب والابتعاد عن العمل فيما يخص كرة القدم، إنه قرار أتى بعد دراسة عميقة".

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"تركت زوجتي عملها منذ 22 عاماً من أجل مرافقتي في رحلاتي التدريبية خارج هولندا، أخبرتها أني سأنهي عملي كمدرب في سن الخامسة والخمسين، ورغم ذلك استمريت حتى السابعة والستين، وهي لم تعترض على ذلك.

"أعتقد أنها سعيدة الآن لأننا سنستمتع بالعيش سوياً بعيداً عن ضغوطات كرة القدم التي تشغل كل وقت المدرب كما يعلم الجميع".

يذكر أن فان خال تولى تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومنتخب هولندا وأخيراً مانشستر يونايتد كأبرز محطاته التدريبية.