أهداف مباراة الزوراء والوصل 5-0 دوري أبطال آسيا

الزوراء يسحق الوصل

حقق الزوراء العراقي انتصاراً ساحقاً على ضيفه الوصل الإماراتي بخمسة أهداف دون رد لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، ليحتفل بخوض أول مباراة في البطولة القارية في العراق منذ 17 عاماً.

وكان الزوراء قد تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، فيما فاز الوصل على النصر السعودي في ملعبه زعبيل بهدف دون رد.

وبدا ملعب كربلاء متألقاً بـ 30 ألف متفرج لدعم صاحب الضيافة الذي لم يُخيب ظنهم، بل كافأها بأداء ممتع وقوي جداً أمام ضيفه الإماراتي.

وافتتح سامال سعيد النتيجة للزوراء بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد 22 دقيقة من البداية، وأضاف علاء عباس الهدف الثاني عند الدقيقة 36 بتسديدة متقنة وقوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تزداد آلام الوصل بطرد مهاجمه فابيو دي ليما في الدقيقة 39.

رسمياً: فان خال يعتزل التدريب

تقرير: إيكاردي يواصل الابتعاد عن تمثيل إنتر

رونالدو يعد جماهير يوفنتوس بعودة تاريخية أمام أتلتيكو

غودين يعود إلى أتلتيكو مدريد استعداداً لمواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

ماتيوس يثق بقدرة بايرن ميونيخ على تخطي ليفربول في دوري الأبطال

وأضاف عباس هدفه الشخصي الثاني والثالث لصاحب الأرض بمتابعة ناجحة لتمريرة عرضية إثر هجمة مرتدة عند الدقيقة 51، فيما أحرز علي حسن رحيمة الهدف الرابع قبل ربع ساعة من النهاية، وأخيراً اختتم حسين جويد مهرجان الأهداف بالهدف الخامس من ركلة جزاء عند الدقيقة 84.

ورفع هذا الفوز رصيد الزوراء إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط.

يُذكر أن هذه المباراة الأولى في دوري أبطال آسيا التي تُقام على الأراضي العراقية منذ 17 عاماً، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحظر عن إجراء المباريات الدولية في 3 مدن عراقية هي البصرة وكربلاء وأربيل.