أهداف مباراة العراق وفيتنام 3-2 كأس آسيا 2019

علي عدنان يسدد الركلة الحرة التي جاء منها هدف فوز العراق

فاز المنتخب العراقي على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-2، وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية لحساب المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2019.

جاءت أهداف أسود الرافدين عن طريق مهند علي كاظم (35)، وهمام طارق فرج (60)، وعلي عدنان (90)، أما هدفا الخاسر فسجلهما علي فائز عطية (24 بالخطأ في مرمى فريقه)، وكونغ فيونغ نغوين (42).

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ورفع منتخب العراق رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب فيتنام خالياً من النقاط.