أهداف مباراة ولفرهامبتون وليفربول 2-1 كأس الاتحاد الإنجليزي

خيبة أمل بعد الخروج المبكر

ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما خسر أمام مستضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 1-2 على ملعب مولينو ضمن الدور الثالث.

جاء هدفا الفائز عن طريق راؤول خيمينيز (38)، وروبن نيفيش (55)، فيما سجل ديفوك أوريغي هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 51.

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وأشرك يورغن كلوب مدرب ليفربول النجمين روبرتو فيرمينو ومحمد في الدقيقة 70 دون جدوى ليغادر وصيف بطل أوروبا المسابقة مبكراً.