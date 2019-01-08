كروس يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع

توني كروس

قال ريال مدريد بطل أوروبا والعالم أن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ اليسرى، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

وأصيب الدولي الألماني خلال هزيمة الملكي بنتيجة 0-2 على أرضه أمام ريال سوسييداد ليتراجع للمركز الخامس في الدوري الإسباني متأخراً بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص حالة كروس على أنها تمزق من الدرجة الثانية".

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وسيغيب نجم الوسط عن مواجهة دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا أمام ليغانيس إضافة إلى مباريات في الدوري المحلي أمام ريال بيتيس وإشبيلية وإسبانيول.

ويفتقد ريال مدريد، الذي أطلقت جماهيره صفارات استهجان على ملعب سانتياغو بيرنابيو، بالفعل جهود غاريث بايل وماركوس يورينتي وماركو آسينسيو وماريانو دياز بداعي الإصابة أيضاً.