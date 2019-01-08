مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع كوتينيو

فيليبي كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سعي مانشستر يونايتد لحسم صفقة من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن نادي الشياطين الحمر مهتم بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو لتدعيم خطه الأمامي.

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هل نجح كوتينيو في برشلونة؟

ويُعد البرازيلي من أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة، عندما انتقل قادماً من ليفربول مطلع العام المنصرم، لكنه كان بديلاً في المباريات الأخيرة لزميله عثمان ديمبيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل كوتينيو عن البارسا بعد مرور عام واحد فقط على انضمامه أمر معقد للغاية.