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برشلونة يسعى لفسخ عقد الحدادي

برشلونة يسعى لفسخ عقد الحدادي
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نشر 08 كانون الثاني/يناير 2019 - 12:06 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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منير الحدادي
منير الحدادي

كشفت تقارير صحفية، عن نية برشلونة في فسخ التعاقد مع مهاجمه منير الحدادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أمس الاثنين أن البارسا يخطط للتوصل إلى اتفاق مع الحدادي لفسخ عقده هذا الشهر.

ورفض النجم مغربي الأصل تجديد عقده مع البارسا مؤخراً بسبب الاختلاف على الأمور المادية، وينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض حالياً مع أي فريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة أبلغ اللاعب شخصياً بأنه لن يشارك مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وأضافت: "نقل فالفيردي إلى إدارة برشلونة أن رحيل منير سيكون مفيداً لجميع الأطراف؛ حيث يرغب المدرب في تجنب تعكير بيئة غرفة الملابس، إلى جانب توفير راتب اللاعب خلال الـ 6 أشهر المتبقية من عقده".

يذكر أن الحدادي توصل مؤخراً لاتفاق شبه نهائي مع إشبيلية يقضي بالانضمام له نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

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