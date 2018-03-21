أهداف مباراة العراق وقطر 2-3 بطولة الصداقة الودية

منتخب قطر

نجح منتخب قطر في حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة الصداقة الدولية الودية المقامة في البصرة بعد فوزه على صاحب الضيافة منتخب العراق بثلاثة أهداف لاثنين اللقاء الذي شهده ملعب جذع النخلة البصرة الدولي.

سجل للعنابي كلٌ من أكرم حسن عفيف (هدفان في الدقيقتين 17 و 45)، وإسماعيل محمد (63)، أما هدفا أسود الرافدين فحملا توقيعي أحمد ياسين غني وحسين علي السعيدي في الدقيقتين 31 و66 على التوالي.

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ويلتقي السبت القادم منتخبا قطر وسوريا، على أن تختتم البطولة الثلاثاء القادم بمباراة منتخبي العراق وسوريا.