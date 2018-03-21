فيراتي: الحكام يتساهلون مع ميسي

فيراتي يرى أن الحكام يتساهلون في معاملة ميسي

يعتقد ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان أن الحكام يمنحون ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة معاملة خاصة، ولا يعاقبونه في أحيان كثيرة، على سلوكه السيء في الملعب.

وكان الدولي الإيطالي قد تعرض للطرد، في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال فيراتي، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي: "كان رد الفعل سيئاً من جانبي، لكني لم أوجه الإهانة لأحد، فيما يفعل ميسي ما يحلو له، ويشهر أصابعه في وجه الحكم، ولا أحد يعاقبه".

وختم بقوله: "أنا بحاجة لتحسين سلوكي في المباريات القادمة".