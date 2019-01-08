بيبي يعود إلى بورتو

بيبي يرتدي قميص فريقه السابق

أعلن بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي اليوم عن تعاقده مع المدافع المخضرم بيبي لمدة عامين ونصف.

وخاض صاحب الـ 35 عاماً ثلاثة مواسم مع بورتو من 2004 وحتى 2007، وفاز بلقب الدوري المحلي مرتين قبل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو (34.3 مليون دولار).

4 خيارات لتدعيم هجوم ريال مدريد خلال السوق الشتوي

رونالدو يساعد يوفنتوس للحفاظ على آليغري

أهداف مباراة السعودية وكوريا الشمالية 4-0 كأس آسيا 2019

سولاري: لست مسؤولاً عن شرح سياسة انتقالات ريال مدريد

رسمياً: برشلونة يضم الشاب توديبو مجاناً

وقضى البرتغالي نحو عشر سنوات في مدريد وتوج بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات أيضاً.

وسيلتحق المدافع الصلب والمثير للجدل في بورتو بزميله السابق في ريال مدريد الحارس إيكر كاسياس، علماً بأنه فسخ عقده مع بيشكتاش الشهر الماضي.

ويتصدر بورتو الدوري البرتغالي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.