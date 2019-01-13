أهداف مباراة برشلونة وآيبار 3-0 الدوري الإسباني

ميسي يرفع رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني

أعاد برشلونة المتصدر الفارق بينه وبين مطارده المباشر أتلتيكو مدريد إلى 5 نقاط بعد فوزه الكبير على ضيفه آيبار بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي استضافها ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

تناوب على التسجيل كلٌ من لويس سواريز (هدفان في الدقيقتين 19 و 59)، وليونيل ميسي (53).

يوفنتوس مهدد بفقدان ماندجوكيتش أمام أتلتيكو مدريد

غرامة مالية بانتظار ريال مدريد في حال تعاقده مع مورينيو

أهداف مباراة أوزبكستان وتركمنستان 4-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي 1-0 الدوري الإسباني

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 43 نقطة في المركز الأول، فيما بقي رصيد آيبار ثابتاً عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.