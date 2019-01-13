يوفنتوس مهدد بفقدان ماندجوكيتش أمام أتلتيكو مدريد

ماريو ماندجوكيتش

بات يوفنتوس مهدداً بفقدان خدمات نجمه ماريو ماندجوكيتش في مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن الشعور الأول ليوفي لم يكن إيجابياً منذ بداية إصابة المهاجم الكرواتي.

تعرض ماندجوكيتش لإصابة عضلية خلال مران يوفنتوس الخميس الماضي، غادر على إثرها التدريبات.

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وأشار الموقع إلى أن إصابة ماندجوكيتش تبدو خطيرة بعض الشيء، وأنه سيحتاج إلى وقت من أجل العودة إلى كامل لياقته البدنية المثالية، مضيفاً أن يوفنتوس يشعر بالقلق حيال هذا الأمر، خاصة في ظل احتمالية غيابه لأكثر من شهر.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد في 20 من الشهر المقبل.