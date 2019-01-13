غرامة مالية بانتظار ريال مدريد في حال تعاقده مع مورينيو

جوزيه مورينيو

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن أن تعاقد ريال مدريد مع المدرب جوزيه مورينيو سيكون مُكلفاً وسيُحقق أرباحاً مالية لمانشستر يونايتد بسبب بند في العقد الذي فُسخ قبل نهاية عام 2018.

وقالت الصحيفة أن العقد الذي وقعه المدير الفني البرتغالي مع يونايتد كان ينصُ على أن أي خرق للعقد أو المغادرة قبل انتهائه سيُكلف المدرب مبلغ 15 مليون جنيه استرليني في حال انتقاله إلى فريق في الدوري الإنجليزي و10 ملايين جنيه إذا انتقل إلى فريق في بطولة أخرى.

ويعتبر هذا البند مثل البند الجزائي التي تفرضه الأندية على اللاعبين والذي يستوجب دفع مبلغ مالي مُحدد من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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وفي ظل التقارير التي تتحدث عن أن ريال مدريد يُفكر جدياً في التعاقد مع مورينيو وعودته إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، فإنه سيكون مجبراً على دفع مبلغ 10 ملايين جنيه إضافي من أجل إتمام الصفقة.

في هذا الإطار، يسعى جورجي مينديش وكيل أعمال مورينيو، لإنهاء الأمر والتفاوض مع يونايتد على البند الذي يتضمن هذا المبلغ، وفي حال تمت تسوية المشكلة، سيكون موكله حراً في الانتقال إلى أي فريق دون تكاليف إضافية على النادي الذي يتعاقد معه.