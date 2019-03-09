أهداف مباراة برشلونة ورايو فايكانو 3-1 الدوري الإسباني

ميسي يقود برشلونة للفوز

تغلب برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من جيرارد بيكيه (38)، وليونيل ميسي (51 من ركلة جزاء)، ولويس سواريز (82).

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فيما جاء هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 24 عن طريق راؤول دي توماس.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.