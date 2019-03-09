أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد 3-1 الدوري الإنجليزي

سيتي يتغلب على واتفورد بثلاثية ستيرلينغ

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر سيتي على المجريات، فيما فشل واتفورد في التسديد عليه طوال الشوط الأول، ومرت رأسية دافيد سيلفا في الدقيقة 8 بجوار القائم، ثم ارتطمت كرة أوليكساندر زينتشينكو بالدفاع في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29، أرسل بيرناردو سيلفا كرة خطيرة صوب سيرجيو أغويرو الذي نفذها بالرأس بجوار القائم، وأخيراً مرت تسديدة رياض محرز بجوار القائم في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الدقيقة 46، بدأ رحيم ستيرلينغ ثلاثيته (هاتريك) بأول الأهداف، ثم استمر به في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من محرز، وأخيراَ في الدقيقة 59 نجح في إضافة الثالث.

وفي الدقيقة 66، مرر تروي دينيي كرة حاسمة لجيرارد ديولوفيو الذي نجح في تسجيل هدف واتفورد الوحيد.

بهذا الفوز، بقي مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه الذي لم يخض مباراته ضمن نفس المرحلة بعد.