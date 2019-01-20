مبابي يزاحم ميسي على صدارة هدافي أوروبا

كيليان مبابي

تساوى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، للموسم الجاري.

وسجل مبابي ثلاثية في مرمى غانغون ساهمت في فوز فريقه بتسعة أهداف دون رد، ورفعت رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة هدافي الليغ 1.

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ويلتقي برشلونة مع ليغانيس، اليوم الأحد ضمن الدوري الإسباني في فرصة جديدة لميسي من أجل فض الشراكة مع المهاجم الفرنسي الشاب.