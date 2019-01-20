سولاري يدفع مارسيلو للرحيل

مارسيلو

بدأ سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد عملية شاملة، لتجديد الدماء في الملكي، وبدا أن أول ضحاياها هو النجم إيسكو الذي لم يعد يشارك إلا نادراً واقترب من توديع الفريق، وعلى الأرجح سينضم إليه أحد أيقونات النادي بعد أن فتح الأرجنتيني أمامه أبواب الرحيل.



ويتعلق الأمر هذه المرة بالبرازيلي مارسيلو أحد قادة الميرينغي وأحد أكثر النجوم تتويجاً، بالألقاب مع ريال والذي يضعه كثيرون في مقارنة مع مواطنه روبرتو كارلوس كأفضل ظهير أيسر على مر التاريخ.

ورغم تأثير مارسيلو الكبير مع الملكي، إلا أنه لم يعد بنفس الفاعلية هذا الموسم وبدا ثغرة يستغلها منافسو الفريق لقلة إنتاجه الدفاعي، وبدا سولاري جريئاً، عندما أقدم على خطوة تهميش أحد الركائز الأساسية خلال سنوات طويلة، حيث غاب عن التشكيلة للمباراة الثانية على التوالي، ولم يشارك في المباراة المهمة أمام إشبيلية.

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وراهن سولاري على الظهير الشاب سيرخيو ريغيلون للمشاركة أساسياً، على حساب مارسيلو خلال الفوز 2-0 على إشبيلية، وبدت ملامح الغضب على وجه الدولي البرازيلي لدى وصوله للملعب فور علمه بغيابه عن التشكيلة بعد استبعاده من مباراة ريال بيتيس.

ولم يشارك مارسيلو أساسياً منذ مواجهة ريال سوسييداد واستبدله سولاري ليغادر الملعب وسط صيحات استهجان، لسوء مستواه واستبعده المدرب من المباراة التالية أمام ليغانيس.

ويبدو أن الحل المرضي لجميع الأطراف هو السماح لمارسيلو بالانتقال ليوفنتوس بطل إيطاليا، الذي يسعى لضمه منذ فترة وحينها سيلتحق بصديقه المقرب كريستيانو رونالدو الذي ينتظره ليمده بتمريراته العرضية.