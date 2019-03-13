أهداف مباراة برشلونة وليون 5-1 دوري أبطال أوروبا

ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة ليون

اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليبلغ ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 5-1 (بعدما تعادل الطرفان دون أهداف في مواجهتهما الأولى).

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تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من ليونيل ميسي (هدفان) في الدقيقتين (18 من ركلة جزاء) و78، وفيليبي كوتينيو (31)، وجيرارد بيكيه (81)، وعثمان ديمبيلي (86)، فيما سجل لوكاس توسار هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 58.