ريال مدريد يدرس استقطاب سيدورف

كلارينس سيدورف

كشف تقرير صحفي بريطاني عن كواليس تفكير فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في التعاقد مع كلارينس سيدورف، مدرب منتخب الكاميرون، لخلافة سانتياغو سولاري، على مقعد المدير الفني للميرينغي.



وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية، أن الهولندي حرص على حضور مباراة أياكس وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة الفريق الملكي بنتيجة 1-4.



وأشارت الصحيفة إلى أن سيدورف حضر عشاءً رسمياً مع مديري ريال مدريد على هامش مواجهة أياكس، وحرص بيريز على توجيه سؤال له بشأن مسيرته التدريبية، في إشارة واضحة لرغبته في الاستعانة به.

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وربطت العديد من التقارير نجم الوسط السابق بتولي مهمة تدريب الملكي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يستمر الموسم المقبل في حالة تحقيقه لنتائج مميزة.



وأوضحت الصحيفة أن الاختيارات الأساسية أمام بيريز لقيادة ريال مدريد الموسم القادم تتمثل في ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، وجوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، إلا أن الأخير نفى هذه الأنباء.

وكان ريال مدريد مر بأسبوع قاسٍ ودع خلاله بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.