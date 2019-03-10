ملخص مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 2-0 الدوري الإنجليزي

آرسنال يوقف انتصارات مانشستر يونايتد محلياً

انتصر آرسنال بثنائية نظيفة على مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول انطلاقة قوية لأصحاب الأرض في سلسلة هجمات بدأت من الدقيقة الثانية، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة.

وجاءت الدقيقة 9 لتحمل أول هجمة خطيرة لمانشستر يونايتد، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة ثم أنقذها دفاع الغانرز.

وجاءت الدقيقة 12 لتشهد تسجيل آرسنال هدفه الأول بعد تسديدة من خارج المنطقة عن طريق غرانيت تشاكا باغتت الحارس دافيد دي خيا.

وهدأت المباراة نسبياً بعد الهدف في ظل تراجع دفاعي من جانب الغانرز مع محاولات على استحياء لم ترتق لفرص حقيقة من جانب مانشستر يونايتد.

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وحاول الشياطين الحمر الضغط سعياً لإدراك هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، لكن دون خطورة على مرمى الحارس بيرند لينو.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 50 وصلت الكرة في انفراد لروميلو لوكاكو، لكن المهاجم البلجيكي تأخر ليتدخل لوران كوسييلني والحارس لينو وتخرج الكرة لركلة ركنية.

ورغم أن الخطورة كانت أغلب الوقت من جانب الشياطين الحمر، إلا أنّ الدقيقة 69 شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح صاحب الضيافة، سددها بيير إيميريك أوباميانغ في منتصف المرمى معلناً عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 71، كاد أليكساندر لاكازيت أن يسجل الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي، لكنه لم ينجح في محاولته.

بهذه النتيجة، وصل آرسنال إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما بقي مانشستر يونايتد خامساً برصيد 58 نقطة.