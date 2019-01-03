أهداف مباراة فياريال وريال مدريد 2-2 الدوري الإسباني

بنزيمة يحتفل بهدفه

سقط ريال مدريد بطل أوروبا والعالم في فخ التعادل مع مستضيفه فياريال بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي جرت على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

جاء هدفا الملكي عن طريق كريم بنزيمة (7)، ورافاييل فاران (20)، أما هدفا صاحب الضيافة فحملا توقيع سانتي كازورلا في الدقيقتين 4 و 82.

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بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما فياريال، فرفع رصيده بدوره إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.