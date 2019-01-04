الصحف الإسبانية تنتقد ريال مدريد بعد التعادل المخيب مع فياريال

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تعادل ريال مدريد مع مستضيفه فياريال بهدفين لكلٍ منهما في اللقاء المؤجل من المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني، والذي أقيم مساء الخميس على ملعب لا سيراميكا.

وقالت صحيفة "آس": "ريال مدريد يعود للواقع"، موضحة أن الميرينغي يقدم أسوأ مواسمه خلال السنوات الأخيرة، ويقدم نتائج سيئة للغاية في الدوري المحلي بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان.

بدورها، كتبت صحيفة "ماركا": "عقدوا العزم على تضييع لقب الدوري"، مشيرة إلى أن لاعبي ريال استسلموا هذا الموسم في الدوري الإسباني وأيقنوا أن اللقب لن يكون من نصيبهم هذا الموسم.

فيما عنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ريال مدريد يفشل في اجتياز فياريال"، مضيفة أن الملكي عجز عن تحقيق الفوز عقب تتويجه بكأس العالم للأندية.

من جانبها، نشرت "ماركا" تقريراً تحدثت فيه عن تعادل ريال المخيب للآمال، بعد أن كان متقدماً بهدفين مقابل هدف، لكن سانتي كازورلا، نجم فياريال، تألق وأحرز هدفين، ليخرج فريقه بتعادل ثمين.

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وأشارت إلى استمرار لعنة بداية العام الجديد مع ريال مدريد، حيث فشل الميرينغي في الفوز خارج أرضه مرة أخرى في بداية العام منذ عام 2012، إذ خاض 41 مباراة بعد بداية كل عام، وفاز فقط في 8 منها.

وأوضحت أن نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني ليست على ما يرام، حيث خاض 17 مباراة، تعادل في ثلاث منها، وفاز في 9، وخسر في خمس، واستقبلت شباكه 21 هدفاً، فيما سجل 26 هدفاً فقط، ليواصل نزف النقاط والأداء السلبي الذي ظهر به منذ بداية الموسم.

وذكرت الصحيفة أن العام الجديد لم يأتِ بريال مدريد جديد، فالأداء السلبي مستمر، وتضييع فرص اللحاق بالمتصدر برشلونة مستمران، حيث أصبح الفارق بينه وبين البارسا سبع نقاط.

وتابعت ماركا أن ريال مدريد من جديد يفشل فى إنهاء المباراة منذ البداية، بإعطاء المساحات للخصم حتى يعود للمباراة من جديد، وهذا حدث بعد تراجع اللاعبين المبالغ فيه بعد الهدف الثاني.

واختتمت تقريرها مشيرةً إلى أن العام ما زال في بدايته، وأن كل شيء قد يتغير في لحظة، لكن فرص فوز ريال بالدوري ليست كبيرة في ظل الأداء الثابت الذي يقدمه المتصدر برشلونة.