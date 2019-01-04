نابولي يتطلع للتوقيع مع المصري تريزيغيه

محمود حسن (تريزيغيه)

ارتبط اسم النجم محمود حسن (تريزيغيه) لاعب قاسم باشا بعدد من الأندية المُهتمة بخدماته والراغبة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما لفت الأنظار بتألقه الكبير في الدوري التركي من خلال تسجيل خمسة أهداف هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "تقويم" التركية، أن إدارة نابولي مُهتمة بالتعاقد مع الدولي المصري بسبب المستوى الفني الذي ظهر به مع قاسم باشا، ومُساهمته في الوصول إلى المركز الرابع في الدوري التركي، من خلال أهدافه الخمسة ومثلها تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها في جميع المسابقات التي شارك فيها.

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ووفقاً للصحيفة، فإن تريزيغيه البالغ من العمر 24 عاماً، يرغب في الرحيل عن فريقه هذا الشتاء، لذلك تجري الآن مفاوضات مباشرة بين إدارة النادي التركي ونظيره الإيطالي، كي يتم وضع شروط عقده الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي لن يخوض المفاوضات وحده، إذ سيلاقي صعوبة بسبب اهتمام عدد من الأندية بالدولي المصري، الذي جذب الانتباه إليه، مثل شتوتغارت والريان.

وختمت الصحيفة أنه في حال نجاح انتقال تريزيغيه من قاسم باشا إلى نابولي الإيطالي، فإنه سيصبح أول مصري يرتدي قميص البارتينوبي في التاريخ، كما سيكون أول مصري أيضاً يحترف في الدوري الإيطالي منذ رحيل زميله محمد صلاح الذي لعب في روما.