أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول 2-1 الدوري الإنجليزي

أغويرو يحتفل بهدفه

انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بفوز صاحب الأرض بهدفين لهدف، وذلك على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا حامل اللقب عن طريق سيرجيو أغويرو (40)، وليروي سانيه (72)، أما هدف الريدز الوحيد فسجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 64.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 4 نقاط.