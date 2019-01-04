محرز يهنىء مانشستر سيتي بالفوز على ليفربول

رياض محرز

بقي النجم رياض محرز على دكة البدلاء خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه مانشستر سيتي على غريمه ليفربول، بهدفي سيرجيو أغويرو وليروا ساني، مقابل هدف واحد سجله روبرتو فيرمينو ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشرك المدير الفني بيب غوارديولا الدولي الجزائري ولو كبديل، وبالرغم من ذلك تفاعل نجم ليستر سيتي السابق مع الانتصار الثمين الذي حققه فريقه، والذي سمح بتقليص الفارق إلى أربع نقاط فقط مع ليفربول بالذات متصدر البطولة.

ونشر محرز تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، عبّر فيها عن سعادته بالفوز، وكتب فيها: "فوز عظيم.. هيا مانشستر سيتي".

نابولي يتطلع للتوقيع مع المصري تريزيغيه

أهداف مباراة فياريال وريال مدريد 2-2 الدوري الإسباني

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول 2-1 الدوري الإنجليزي

جوائز غلوب سوكر: رونالدو لاعب العام

إنتر يتطلع لضم ريبيري مجاناً نهاية الموسم

وتفاعل مشجعو سيتي وكذلك متابعو محرز كثيراً مع هذه التدوينة، بينما عبر الكثيرون منهم عن استيائهم وإحباطهم لعدم مشاركته في المباراة.

ورغم غيابه عن القمة أمام ليفربول، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن محرز يعد أحد اللاعبين الأكثر مشاركة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، إذ شارك في 19 مباراة، منها 10 مباريات خاضها ضمن التشكيل الأساسي، وسجل خمسة أهداف، بانتظار إشراكه أساسياً خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد القادم أمام روثرهام.