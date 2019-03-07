أهداف مباراة تشيلسي ودينامو كييف 3-0 الدوري الأوروبي

تشيلسي في طريقه لربع نهائي الدوري الأوروبي

سحق تشيلسي الإنجليزي ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق بيدرو رودريغيز بعد تمريرة حاسمة من أوليفييه جيرو.

وأضاف ويليان ثاني أهداف تشيلسي من ركلة حرة في الدقيقة 65.

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وسجل الجناج الشاب كالوم هودسون الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد تمريرة حاسمة من لوفتوس تشيك.

بهذا الانتصار، يتقدم تشيلسي في صراع التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، بانتظار التأكيد في لقاء الإياب بأوكرانيا الخميس المقبل.