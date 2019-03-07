خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال يفيد ريال مدريد

مبابي ونيمار

يبدو أن ريال مدريد قد يكون أكبر المستفيدين من خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر يونايتد أمس، بثلاثة أهداف لهدف.



فقد قالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن النادي الملكي يسعى إلى الإنقضاض على أحد نجوم الباريسي من أجل قيادة هجومه الموسم المقبل وتعويض الفراغ الكبير الذي تركه النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الميرينغي ستتطلع لاستغلال إخفاق سان جيرمان الأوروبي، وتبدأ في إعداد عرضها من أجل ضم نيمار، أو الهداف الشاب كيليان مبابي.

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وأضافت الصحيفة أن الحالة النفسية التي يعيشها نيمار في باريس قد تساعد بشدة في تسهيل عملية انتقاله إلى مدريد، خاصة وأن الدولي البرازيلي يفتقد إلى الدافع بسبب غياب المنافسة في الدوري الفرنسي، والإخفاقات المستمرة في دوري الأبطال.

وكان نيمار قد صرح منذ أيام أن الانضمام إلى الملكي حلم يراود أي لاعب في العالم، ليفتح باب التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية انضمامه لصفوف الميرينغي.

من جانبه، يسعى مبابي إلى تحدٍ جديد على حد قول الصحيفة الإسبانية، خاصة وأنه كان أحد العناصر المطلوبة بشدة في مدريد قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من صفوف موناكو.